Son yağışlar işe yaradı mı? İSKİ, İstanbul'da barajların doluluk oranını açıkladı

Yayınlanma: 18.03.2024 - 10:26

Güncelleme: 18.03.2024 - 10:39

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı yüzde 79.1 oldu.

Yurt genelinde geçtiğimiz yıl kuraklık ve mevsim normallerinin altındaki yağışlar İstanbul’u destekleyen barajları kuruma noktasına getirmiş, doluluk oranı 11 Kasım 2023'te yüzde 16,18'e kadar düşmüştü.

Dün ise (18 Mart) megakentte barajların ortalama doluluk oranı yüzde 78.99 olarak ölçülmüştü.

İSKİ'nin verilerine göre 18 Mart itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle: