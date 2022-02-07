Meteoroloji uyardı! Isparta’ya yeniden kar geliyor

07 Şubat 2022 Pazartesi, 15:57

Isparta'da yoğun kar yağışının ardından günlerce süren elektrik kesintisi, hayatı durma noktasına getirmişti.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Isparta için yarın öğle saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli kar yağışı olacağı uyarısı yapıldı.

Açıklamada, kar yağışının çarşamba günü gece saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği özellikle Isparta'ya bağlı ilçelerde kar yağışının daha yoğun olacağı bildirilirken kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenildi.

