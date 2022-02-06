Kemal Kılıçdaroğlu Isparta'daki skandalın sebebini açıkladı
Isparta'daki elektrik kesintisine ilişkin açıklama yapana CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yaşanan skandalın sebebi; özelleştirilmiş elektrik dağıtımı ve yollar" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Isparta'da yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin olarak sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Kılıçdaroğlu, "Yaşanan skandalın sebebi; özelleştirilmiş elektrik dağıtımı ve yollar" dedi.
"TROLLERDE BÜYÜK SESSİZLİK"
Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletvekillerimiz günlerdir Isparta Halkı ile birlikte. Beceriksiz yönetimin sonucu halk perişan! Yaşanan skandalın sebebi; özelleştirilmiş elektrik dağıtımı ve yollar. Araştırma önergesi vereceğiz, reddedecekler. MOBESE’lerden ses yok tabii. Trollerde büyük sessizlik." ifadesini kullandı.
Milletvekillerimiz günlerdir Isparta Halkı ile birlikte. Beceriksiz yönetimin sonucu halk perişan! Yaşanan skandalın sebebi; özelleştirilmiş elektrik dağıtımı ve yollar. Araştırma önergesi vereceğiz, reddedecekler. Mobese’lerden ses yok tabii. Trollerde büyük sessizlik. https://t.co/o6RXSs29oX— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) February 6, 2022
İlgili Haberler
- Son Dakika: Isparta Belediye Başkanı'ndan elektrik kesintisi açıklaması
- Isparta Valiliği'nden açıklama: 70 yaşındaki adam donarak ölmüştü
- Ispartalı yurttaştan elektrik kesintisine tepki: 'Beceriksiz insanların yönetiminde olmak gücümüze gidiyor'
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
- Habertürk canlı yayınında 'zam' kavgası
- Ücretsiz ve bayat ekmek kuyruğu
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
En Çok Okunan Haberler
- Kazılan yolda göçük sonrası gaz sızıntısı
- Göz bebeklerine dikkat!
- Oyuncu Ayşen İnci'den 'Sihirli Annem' itirafı
- 189 gün sonra acı haber: Arkadaşları böyle uğurladı
- 'Ne biçim insansın sen ki...'
- Galatasaray'ın Alanyaspor maçı 11'i belli oldu!
- Dünyanın en büyük sucuklu yumurtası yapıldı
- Kuşaklar arasında bir mekan
- Melankoli dolu bir kış sahnesi
- Hande Ataizi Cumhuriyet'e konuştu