Kemal Kılıçdaroğlu Isparta'daki skandalın sebebini açıkladı

Isparta'daki elektrik kesintisine ilişkin açıklama yapana CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yaşanan skandalın sebebi; özelleştirilmiş elektrik dağıtımı ve yollar" dedi.

cumhuriyet.com.tr
06 Şubat 2022 Pazar, 13:43
Kemal Kılıçdaroğlu Isparta'daki skandalın sebebini açıkladı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Isparta'da yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin olarak sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, "Yaşanan skandalın sebebi; özelleştirilmiş elektrik dağıtımı ve yollar" dedi.

"TROLLERDE BÜYÜK SESSİZLİK"

Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletvekillerimiz günlerdir Isparta Halkı ile birlikte. Beceriksiz yönetimin sonucu halk perişan! Yaşanan skandalın sebebi; özelleştirilmiş elektrik dağıtımı ve yollar. Araştırma önergesi vereceğiz, reddedecekler. MOBESE’lerden ses yok tabii. Trollerde büyük sessizlik." ifadesini kullandı. 



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