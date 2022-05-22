Meteoroloji uyardı: İşte sağanak beklenen iller
Doğu Akdeniz için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah ilk saatlerde Osmaniye çevreleri, Hatay'ın kuzey kıyıları, Adana'nın doğu ilçeleri ile Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış geçişleri bekleniyor.
Meydana gelebilecek su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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