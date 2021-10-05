Meteoroloji uyardı: Kar geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava tahmini raporunu yayımladı. Birçok il için kuvvetli sağanak yağışı uyarısında bulunurken Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu için kar yağışı uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova çevreleri, Kırklareli kıyıları ile Bursa ve Balıkesir’in kuzey kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yükseklerinde (2000 metre ve üzeri) karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Sinop, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Kastamonu’nun kıyı, Samsun’un batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; Sinop, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Kastamonu’nun kıyı, Samsun’un batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar ve yerel kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova çevreleri, Kırklareli kıyıları ile Bursa ve Balıkesir’in kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 23°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, iç ve kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 27°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
HATAY °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 19°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SİNOP °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Samsun'un batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yükseklerinin (2000 metre ve üzeri) karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden sonra Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin (2000 metre ve üzeri) karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KARS °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin (2000 metre ve üzeri) karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
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