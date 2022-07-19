Meteoroloji uyardı: Kavurucu sıcaklar geliyor!

19 Temmuz 2022 Salı, 11:24

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) tahminlerine göre, Avrupa’da çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği aşırı sıcaklar, ilerleyen günlerde yurdumuzda da etkisini gösterecek.

Artan sıcaklık değerleri cuma günü zirveye ulaşacak.

İSTANBUL YANACAK

Bugün, İstanbul’da 28 derece olan hava sıcaklığının cuma günü 33 dereceyi geçeceği tahmin ediliyor.

Tüm yurtta sıcak hava yoğun şekilde kendini hissettirecek.

BUGÜN YER YER SAĞANAK GÖRÜLECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu; Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kastamonu’nun kıyı kesimleri, Amasya’nın kuzey çevreleri, Tokat, Artvin, Erzurum’un kuzey ve doğusu ile Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



