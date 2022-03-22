Meteoroloji uyardı! Kar yağışı, çığ, don ve buzlanmaya dikkat

22 Mart 2022 Salı, 09:07

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu ve aralıklı yer yer kar yağışlı olacağının tahmin edildiği belirtilerek, “Hakkari'de kar yağışının gün boyu devam edeceği beklenmektedir. Öğle saatlerinden itibaren Van'ın güneyi ve doğusunda, akşam saatlerinden itibaren ise Van genelinde, Muş ve Bitlis'te yer yer kar yağışı beklenmektedir. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyredeceği beklenmektedir. Rüzgârın güneyli ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor."

HAVA SICAKLIKLARI

"İl merkezleri için günün beklenen en yüksek sıcaklıkları; Van’da 5, Muş’ta 4, Hakkâri’de 6 ve Bitlis’te 3 derece olması beklenmektedir. Bölgemizde beklenen kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgâra bağlı olarak ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde tipi şeklinde kar yağışı, yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ tehlikesi, görüş mesafesinde azalma, direk devrilmesi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir” denildi.