Meteoroloji uyarmıştı... BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
Olumsuz hava şartları sebebiyle BUDO, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı.
Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO (Bursa Deniz Otobüsleri), bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
BUDO'da iptal edilen seferler şu şekilde:
"08.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve saat 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)."
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