Meteoroloji uyarmıştı... BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Olumsuz hava şartları sebebiyle BUDO, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.11.2023 - 09:19
Meteoroloji uyarmıştı... BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
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Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO (Bursa Deniz Otobüsleri), bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

BUDO'da iptal edilen seferler şu şekilde:

"08.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve saat 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)."


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