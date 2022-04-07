Meteoroloji uyarmıştı, Iğdır’da 'Nisan yağmurları' başladı
Meteorolojinin, Doğu Anadolu'nun yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı uyarısı sonrası ‘Nisan yağmurları’ Iğdır’da başladı.
İklimi ve coğrafi koşullarıyla 'Doğu'nun Çukurova'sı' olan Iğdır’da Meteorolojinin uyardığı yağışlar başladı. Gece saatlerinde etkili olan yağmur etkisini sürdürmeye devam ediyor. Şehir merkezinde yağan yağmur sonrası su birikintileri oluştu. Bazı binalarının çatı su giderlerinin tıkanması ve çatlaması sonrası aşağı dökülen suların yayılmasını önlemek için esnaflar kova ile önlem aldı. Halk arasında ‘Nisan yağmurları’ olarak bilinen yağmurun bereket getirdiğine de inanılır. Geçen yıl etkili olan kurak hava sonrası ektiklerinden pek verim alamayan çiftçiler ‘Nisan yağmurlarından umutlu bekleyişlerini sürdürüyor.
METEOROLOJİ UYARDI
Meteoroloji vatandaşları yağışların yer yer kuvvetli olması ve yerdeki karların yağan yağmur ile çabuk erimesinden dolayı meydana gelebilecek heyelan, ulaşımda aksamalar, su baskını, ani sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.
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