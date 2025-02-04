AKOM’dan yeni uyarı: İstanbul’a hem şiddetli rüzgar hem kar sağanağı geliyor!

Yayınlanma: 04.02.2025 - 16:49

Güncelleme: 04.02.2025 - 16:49

Geçen hafta etkili olan ılıman hava dalgası yerini, Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı hava sistemine bırakıyor. Halihazırda 6-7°C civarında seyreden hava sıcaklıklarının bu akşam itibarıyla 4°C’nin altına düşmesi beklenirken, gece saatlerinden sonra özellikle kuzey ilçelerde karla karışık yağmur ve kar yağışlarının başlayacağı tahmin ediliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM Meteoroloji Birimi, 4 Şubat 2025 tarihinde yayımladığı son meteorolojik uyarı ile İstanbul ve çevresini etkisi altına alacak şiddetli hava koşulları hakkında önemli bilgiler paylaştı.

HEM RÜZGAR HEM KAR SAĞANAĞI

AKOM’un açıklamasına göre, 5 Şubat Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren 7 Şubat Cuma sabahına kadar İstanbul genelinde şiddetli rüzgarlarla birlikte kuvvetli kar sağanakları etkili olacak.

40-70 km/saat hızında esmesi beklenen kuzeyli rüzgarların, Karadeniz üzerinden geçerken nemle beslenerek bölgesel kuvvetli kar yağışlarına neden olacağı öngörülüyor.

10 SANTİME KADAR KAR KALINLIĞI BEKLENİYOR

AKOM, mevcut tahminlerin aksine sıcaklıkların 1-2°C daha düşmesi halinde şehir merkezinde bile 3 ila 10 cm arasında kar kalınlığı oluşabileceği uyarısında bulundu. Kar yağışlarının 7 Şubat Cuma sabahı itibarıyla hafif yağmura dönüşmesi beklenirken, sıcaklıkların 5-7°C civarında kış değerlerinde kalmaya devam edeceği belirtildi.

ULAŞIMDA AKSAMALAR VE BUZLANMAYA DİKKAT!

AKOM, kuvvetli kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yaşanabilecek ulaşım aksamaları, ağaç ve direk devrilmeleri, çatı ve tabela uçmaları, soba ve baca gazı zehirlenmeleri ile buzlanma riskine karşı İstanbulluları uyardı.

Özellikle sabah ve akşam saatlerinde yollarda buzlanma nedeniyle sürücülerin dikkatli olması gerektiğini vurgularken, belediye ekiplerinin AKOM ve Buzlanma erken uyarı sistemi (BEUS) mesajları doğrultusunda yolları açık tutmak için gerekli müdahaleleri yapacağını duyurdu.

FIRTINA VE DON UYARISI

AKOM açıklamasında olası hava olaylarının şiddet dereceleri şu şekilde sıralandı:

RÜZGAR: 50-61 km/saat

FIRTINA: 62-74 km/saat

KUVVETLİ FIRTINA: 75-88 km/saat

TAM FIRTINA: 89-102 km/saat

KUVVETLİ KAR: 5-20 cm arası

YOĞUN KAR: 20 cm ve üzeri

İstanbulluların şiddetli hava koşullarına karşı tedbirli olması, özellikle açık alanlarda rüzgara karşı dikkatli hareket etmesi önerildi.