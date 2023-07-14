Meteoroloji uzmanları uyardı: Kavrulacağız!

Yayınlanma: 14.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 14.07.2023 - 03:07

Türkiye’nin Afrika üzerinden gelen yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altına girmesi ve ülke genelinde beklenen sıcaklıkların 5 ila 10 derece artması öngörülüyor. Çöl sıcaklıklarının bugün ve yarın en üst seviyeye çıkacağı ve aşırı sıcakların 10 gün boyunca etkisini sürdüreceği belirtildi.

Uzmanlar aşırı sıcaklıklara karşı kronik hastalığı olanların, yaşlıların ve çocukların 11.00- 16.00 saatleri arasında dikkat etmesi gerektiğini ve dışarı çıkmaması gerektiğini belirtiyor. Aşırı sıcaklıklara karşı dikkat edilmesi gerekenleri halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Gül Ergör Cumhuriyet’e değerlendirdi.

(Gül Ergör)

"ÇOK SU İÇİLMELİ"

Ergör, aşırı sıcaklıklarda özellikle yaşlı ve 4 yaş altı çocukların dikkatli olması gerektiğinin altını çizdi. Ergör, “Sıcak hava insanın çok fazla terlemesine neden olduğu için vücutta sıvı kaybına neden oluyor. Bu sıvı kaybına bağlı olarak da vücutta metabolik değişiklikler olacaktır. Örneğin yaşlıların böbrek fonksiyonlarının bozulmasına neden oluyor. Bu nedenle de çok fazla su içmeleri gerekiyor” dedi.

Ergör, sıcaklığın etkisiyle oluşabilecek sağlık problemlerini ise şöyle sıraladı:

“Sıcağın yüksekliği sıcak çarpmasına yani baygınlığa neden olabiliyor. Damarlar üzerine etkisi olduğu için beyindeki bazı kılcal damarlarda çatlama olup beyin kanaması geçirme riski olabiliyor. Tüm bu riskler nedeniyle sıcaklarda dışarıda olmamak gerekiyor. Mecburen çıkılması gerekiyorsa yanlarında su bulundurarak başında şapka ve şemsiye gibi önlemlerle güneşten korunmaya çalışmak gerekiyor. Hiç çıkmamak ise en doğrusu.”