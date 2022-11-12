Meteoroloji yeni raporu yayımladı: Pazar günü hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Yayımlanan rapora göre, yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde olması bekleniyor. Hafta sonu Batı Trakya illerinde sağanak yağış ve Kuzey Ege'nin kuzeyinde kuvvetli rüzgar bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan 5 günlük güncel hava tahmin raporuna göre hafta sonu yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi ve güneşli bir hava hakim olması bekleniyor.
MGM'den alınan güncel tahin raporuna göre Batı Trakya illerinde sağanak yağış beklenirken İstanbul ve civarında ise bulutlu ve kapalı bir havanın hakim olması bekleniyor.
Hafta sonu Orta Karadeniz'in bazı kesimlerinde de yağış görülmesi bekleniyor.
Yurdun iç kesimlerinde ise sis bekleniyor.
Meteoroloji tarafından Kuzey Ege denizinde de fırtına uyarısı yapıldı.
Kuzey Ege'nin kuzey kesiminde etkisini göstermesi beklenen fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörüldü.
Meteoroloji fırtınadan dolayı ulaşımda aksamalar meydana gelebileceği konusunda ve oluşabilecek muhtemel olumsuzluklara karşı halkı uyardı.
Genel olarak, yurdun iç ve kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Ordu, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İç ve kuzey kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve doğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 17
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 18
İzmir: Az bulutlu ve açık 21
Adana: Parçalı ve çok bulutlu 26
Antalya: Az bulutlu ve açık 24
Samsun: Parçalı bulutlu 16
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmurlu 15
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı 8
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 16
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