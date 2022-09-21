Meteoroloji'den 17 il için sarı kodlu uyarı

21 Eylül 2022 Çarşamba, 07:38

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; Kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Bursa, Çankırı, Kırıkkale, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Siirt, Ankara'nın kuzey ve doğusu ile Antalya'nın doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz ile Samsun, Ordu, Tokat, Sivas, Erzincan ile Tunceli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güney ve doğusunda zaman zaman kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Doğu Karadeniz ile Samsun, Ordu, Tokat, Sivas, Erzincan ile Tunceli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, yerel su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, trafikte aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Doğu Anadolu'nun güneydoğusu (Van, Hakkari, Şırnak, Bingöl, Bitlis, Muş çevreleri ve Erzurum'un güney kesimleri) ile Siirt çevrelerinde güney yönlerden kuvvetli (50- 70 km/sa) ve yer yer kısa süreli fırtına (70-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

17 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Artvin, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Muş, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Trabzon, Van, Bayburt, Batman ve Şırnak için sarı kodlu uyarı yayınladı.