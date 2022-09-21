Meteoroloji'den 17 il için sarı kodlu uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava tahmini raporunu yayımladı. Rapora göre, serin ve yağışlı havanın etkisi altına giren yurtta perşembe ve cumadan itibaren hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşecek.
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; Kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Bursa, Çankırı, Kırıkkale, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Siirt, Ankara'nın kuzey ve doğusu ile Antalya'nın doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz ile Samsun, Ordu, Tokat, Sivas, Erzincan ile Tunceli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güney ve doğusunda zaman zaman kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Doğu Karadeniz ile Samsun, Ordu, Tokat, Sivas, Erzincan ile Tunceli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, yerel su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, trafikte aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın; Doğu Anadolu'nun güneydoğusu (Van, Hakkari, Şırnak, Bingöl, Bitlis, Muş çevreleri ve Erzurum'un güney kesimleri) ile Siirt çevrelerinde güney yönlerden kuvvetli (50- 70 km/sa) ve yer yer kısa süreli fırtına (70-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
17 İL İÇİN SARI KODLU UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Artvin, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Muş, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Trabzon, Van, Bayburt, Batman ve Şırnak için sarı kodlu uyarı yayınladı.
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