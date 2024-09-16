Şiddetli yağmur sonucu bir cezaevi kompleksi zarar gördü... Hapishaneden 270 mahkum firar etti!

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Maiduguri kentinde şiddetli yağmurun bir cezaevi kompleksine zarar vermesinin ardından 270'den fazla mahkumun tahliye sırasında firar ettiği açıklandı.

Şiddetli yağmur sonucu bir cezaevi kompleksi zarar gördü... Hapishaneden 270 mahkum firar etti!
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 16.09.2024 - 15:49

BBC'de yer alan habere göre, Borno eyaletinin başkenti Maiduguri'de şiddetli yağışların neden olduğu selden zarar gören bir hapishaneden çok sayıda mahkum kaçtı.

Nijerya Ceza İnfaz Kurumu sözcüsü Umar Abubakar, yaptığı açıklamada, mahkumların cezaevinin duvarlarının hasar görmesinin ardından daha güvenli bir yere tahliyeleri sırasında kaçtığını bildirdi.

7 MAHKUM YAKALANDI

Güvenlik birimlerinin şu ana kadar kaçan 7 mahkumu yakaladığını aktaran Abubakar, diğer mahkumların yakalanması için güvenlik birimleriyle birlikte çalıştıklarını söyledi.

Borno Valisi Babagana Zulum, daha önce yaptığı açıklamada, mahkumlar arasında terör örgütü Boko Haram'ın bazı üyelerinin de bulunduğunu söylemişti. Yetkililer, kaçan mahkumların kaçının terör bağlantılı olduğunun henüz bilinmediği söyledi.


Etiketler: #Nijerya #hapishane #Mahkum

İlgili Haberler

Nijeryalı futbolcu, 'şiddetli hapşırık' sonucu sakatlandı

Nijeryalı futbolcu, 'şiddetli hapşırık' sonucu sakatlandı
Tepkiler üzerine yarışmadan çekilmişti... Nijerya Güzeli seçildi

Tepkiler üzerine yarışmadan çekilmişti... Nijerya Güzeli seçildi
Nijerya'da Boko Haram saldırısı: Yüzlerce kişi öldü

Nijerya'da Boko Haram saldırısı: Yüzlerce kişi öldü
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler