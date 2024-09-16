Şiddetli yağmur sonucu bir cezaevi kompleksi zarar gördü... Hapishaneden 270 mahkum firar etti!

Yayınlanma: 16.09.2024 - 15:49

Güncelleme: 16.09.2024 - 15:49

BBC'de yer alan habere göre, Borno eyaletinin başkenti Maiduguri'de şiddetli yağışların neden olduğu selden zarar gören bir hapishaneden çok sayıda mahkum kaçtı.

Nijerya Ceza İnfaz Kurumu sözcüsü Umar Abubakar, yaptığı açıklamada, mahkumların cezaevinin duvarlarının hasar görmesinin ardından daha güvenli bir yere tahliyeleri sırasında kaçtığını bildirdi.

7 MAHKUM YAKALANDI

Güvenlik birimlerinin şu ana kadar kaçan 7 mahkumu yakaladığını aktaran Abubakar, diğer mahkumların yakalanması için güvenlik birimleriyle birlikte çalıştıklarını söyledi.

Borno Valisi Babagana Zulum, daha önce yaptığı açıklamada, mahkumlar arasında terör örgütü Boko Haram'ın bazı üyelerinin de bulunduğunu söylemişti. Yetkililer, kaçan mahkumların kaçının terör bağlantılı olduğunun henüz bilinmediği söyledi.