Meteoroloji'den 74 il için sağanak uyarısı
Meteoroloji 23 Mayıs hava durumu raporunu yayımladı. 5 günlük rapora göre 74 ilde bugün itibarıyla kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Kuzey, İç ve doğu kesimlerde hava sıcaklığının 4 ila 10 derece birden azalacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Hatay çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Düzce, Bolu, Karabük çevreleri, Kocaeli ve Sakarya'nın iç kesimleri, Osmaniye çevreleri, Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri ve Hatay'ın kuzey kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Düzce, Bolu, Karabük çevreleri, Kocaeli ve Sakarya'nın iç kesimleri, Osmaniye çevreleri, Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri ve Hatay'ın kuzey kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, yarın sabah saatlerinden sonra Doğu Akdeniz kıyılarında, zamanla Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 17°C, 30°C
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu
İSTANBUL 14°C, 24°C
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, yarın sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 16°C, 26°C
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra iç kesmlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
TEKİRDAĞ 13°C, 24°C
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu
EGE
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın Kütahya, Denizli, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 10°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 16°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 19°C, 29°C
Parçalı bulutlu
MANİSA 18°C, 31°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, iç kesimleri ile Hatay çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Osmaniye çevreleri, Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri ile Hatay'ın kuzey kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; sabah saatlerinde Doğu Akdeniz kıyılarında güney yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
ADANA 15°C, 29°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA 18°C, 27°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 16°C, 24°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
MERSİN 18°C, 26°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 10°C, 21°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 12°C, 23°C
Parçalı bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 13°C, 24°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
NEVŞEHİR 9°C, 18°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Az bulutlu, zamanla parçalı yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bolu, Düzce ve Karabük çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU 8°C, 19°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
DÜZCE 11°C, 23°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
SİNOP 15°C, 22°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, sağanak yağışlı
ZONGULDAK 15°C, 19°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 13°C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu ve sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORDU 15°C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu ve sağanak yağışlı
SAMSUN 14°C, 20°C
Parçalı yer yer çok bulutlu ve sağanak yağışlı
TRABZON 15°C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu ve sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, zamanla parçalı yer çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 5°C, 16°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 5°C, 15°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 12°C, 22°C
Az bulutlu, zamanla parçalı yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 9°C, 19°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu, zamanla parçalı yer çok bulutlu, kuzeyi ile bu akşam saatlerinde Gaziantep ve Kilis çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 11°C, 24°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yarın kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP 11°C, 24°C
Az bulutlu, zamanla parçalı yer çok bulutlu, gece saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT 13°C, 22°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yarın kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 13°C, 27°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
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