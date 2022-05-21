Meteoroloji'den önemli uyarı: İki bölgede 'sağanak' bekleniyor

21 Mayıs 2022 Cumartesi, 08:10

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre; Türkiye'nin güneybatı ve kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Güney Ege ile Batı Akdeniz’in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ VE DOĞU KESİMLERDE SICAKLIK ARTIYOR

Hava sıcaklığı, iç ve doğu ve kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU VE SICAKLIKLAR