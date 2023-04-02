Meteoroloji'den Balıkesir için gök gürültülü sağanak uyarısı

Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 17:44

Güncelleme: 02 Nisan 2023 - 17:44

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Balıkesir çevrelerinde devam eden gök gürültülü sağanağın, yarın sabah saatlerine kadar kuzey ve batı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışlar nedeniyle oluşabilecek sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.