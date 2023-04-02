Meteoroloji'den Balıkesir için gök gürültülü sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Balıkesir için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Balıkesir çevrelerinde devam eden gök gürültülü sağanağın, yarın sabah saatlerine kadar kuzey ve batı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
Yağışlar nedeniyle oluşabilecek sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.
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