Meteoroloji'den bir fırtına uyarısı daha, bu sefer Balıkesir
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Balıkesir için kuvvetli ve çok kuvvetli fırtına uyarısı yaptı.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. " Fırtına uyarılımızın ardından bugün akşam saatlerinde Bigadiç'de saatte 106 km. Marmara'da 97 km., Havran'da 87 km ve Altıeylül ilçesinde 75 km en yüksek rüzgar hızları tespit edilmiştir.
ŞİDDETLİ RÜZGAR BEKLENİYOR
Kuvvetli rüzgar, fırtınanın bu gece ve yarın Balıkesir il genelinde yüksek kesimler başta olmak üzere, batı ve güney batı yönlerden 60- 90 km olmak üzere yer yer 100 k/sa olmak üzere tam fırtına şeklinde esecek. Söz konusu fırtınanın bu gece ve yarın da süreceği aktarıldı. Vatandaşlar kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı."
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