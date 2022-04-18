Meteorolojiden 'toz' uyarısı!
Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü’nden toz taşınımı uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü bölge genelinde beklenen toz taşınımı hakkında uyarıda bulundu.
Yapılan uyarıda, “Halen ülkemizin batı ve iç kesimlerinde etkili olan Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının bölgemizde bugün etkili olmaya başlayacağı tahmin edilmekte olup 20 Nisan 2022 tarihi sabah saatlerinden itibaren etkisini yitirmesi beklenmektedir. Görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamlar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.
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