Meteoroloji'den Bursa için sarı uyarı

14 Haziran 2022 Salı, 12:43

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) Bursa için sarı uyarı verildi. Bugün 13.00'dan gece 21.00'a kadar sürmesi beklenen uyarıda şu ifadelere yer verildi:

"Gök gürültülü sağanak yağışların, yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir."