Meteoroloji'den Bursa için sarı uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa için sarı uyarı vererek vatandaşları yer yer gök gürültülü sağanak yağışı konusunda uyardı.

İHA
14 Haziran 2022 Salı, 12:43
Meteoroloji'den Bursa için sarı uyarı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) Bursa için sarı uyarı verildi. Bugün 13.00'dan gece 21.00'a kadar sürmesi beklenen uyarıda şu ifadelere yer verildi: 

"Gök gürültülü sağanak yağışların, yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.


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