Meteoroloji'den Bursa için sarı uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa için sarı uyarı vererek vatandaşları yer yer gök gürültülü sağanak yağışı konusunda uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) Bursa için sarı uyarı verildi. Bugün 13.00'dan gece 21.00'a kadar sürmesi beklenen uyarıda şu ifadelere yer verildi:
"Gök gürültülü sağanak yağışların, yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir."
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