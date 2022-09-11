Meteoroloji'den Bursa için 'sarı' uyarı

11 Eylül 2022 Pazar, 14:57

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Bursa için sarı uyarıda bulundu.

MGM tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verdi:

"Yarın 12.00'dan başlayıp 18.00'a kadar sürmesi beklenen yağış, kısa süreli ve yerel kuvvetli 21-50 kilogram/metrekare gök gürültülü sağanak olarak bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."