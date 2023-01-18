Meteoroloji'den Bursa için yeni uyarı, saat verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bursa için sarı uyarıda bulundu. Meteoroloji, "Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" uyarısında bulundu.

İHA
Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 12:24
Meteoroloji'den Bursa için yeni uyarı, saat verdi
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Bursa için sarı uyarı yapıldı.

Yarın sabah 09.00'da başlayıp cuma saat 18.00'a kadar sürmesi beklenen uyarı da şu ifadelere yer verildi:

"Rüzgarın, güney yönlerden (lodos) kuvvetli (40-60 kilometre/saat), yer yer fırtına (60-80 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."


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