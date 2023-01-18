Meteoroloji'den Bursa için yeni uyarı, saat verdi

Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 12:24

Güncelleme: 18 Ocak 2023 - 12:29

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Bursa için sarı uyarı yapıldı.

Yarın sabah 09.00'da başlayıp cuma saat 18.00'a kadar sürmesi beklenen uyarı da şu ifadelere yer verildi:

"Rüzgarın, güney yönlerden (lodos) kuvvetli (40-60 kilometre/saat), yer yer fırtına (60-80 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."