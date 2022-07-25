Meteoroloji'den Güneydoğu için sıcak hava uyarısı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, 27 Temmuz Çarşamba gününden itibaren hava sıcaklığının, mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği bildirildi.

AA
25 Temmuz 2022 Pazartesi, 19:14
Meteoroloji'den Güneydoğu için sıcak hava uyarısı
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Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde mevsim normallerinin üstüne çıkacağı tahmin edilen hava sıcaklıkları, hafta sonuna kadar mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredecek.

Söz konusu periyotta günün en yüksek hava sıcaklığının Şanlıurfa'da 40-43 ve Diyarbakır'da 40-42 dereceler civarında olması bekleniyor.

Mevsim normalleri üzerindeki sıcak havalar nedeniyle öğle saatlerinde (11 ile 16 saatleri arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların, sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi.


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