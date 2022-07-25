Meteoroloji'den Güneydoğu için sıcak hava uyarısı
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, 27 Temmuz Çarşamba gününden itibaren hava sıcaklığının, mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği bildirildi.
Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde mevsim normallerinin üstüne çıkacağı tahmin edilen hava sıcaklıkları, hafta sonuna kadar mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredecek.
Söz konusu periyotta günün en yüksek hava sıcaklığının Şanlıurfa'da 40-43 ve Diyarbakır'da 40-42 dereceler civarında olması bekleniyor.
Mevsim normalleri üzerindeki sıcak havalar nedeniyle öğle saatlerinde (11 ile 16 saatleri arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların, sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi.
Video Haberler
- 5 kilo altın takıldı, halay çekmekte güçlük çekti
- Emekli cebindeki bozuk paraları gösterdi
- CHP'den olağanüstü toplantı çağrısı
- Kamyonet ve motosiklet böyle çarpıştı
- 'Ben bu pahalılıkla Türkiye'de asla yaşamam'
- Şanlıurfa’da taşlı sopalı kavga: 2 yaralı
- Tanju Özcan'dan 'sözlü savunma' açıklaması
- 'Kadınların ayaklarını çektiği' iddiasıyla darbedildi
- İki kadının tartışması tokatlı yumruklu kavgaya dönüştü
- Kulübede mahsur kalan köpeği, temizlik işçisi kurtardı
En Çok Okunan Haberler
-
- '400 milyon dolar verin devredelim!'
- Ürküten görüntü: Elde kılıç, masada silah
- Çöp evden kurtarılmıştı: İşte ilk sözleri
- Hastane otoparkında şüpheli polis ölümü
- Kılıçdaroğlu: Hepinizin canı cehenneme
- Cumhur'a iki ilden kötü haber: Eriyor...
- Erdoğan'la 'Sarraf' diyaloğunu anlattı
- MİT’i bu işe karıştırmayın!
- Peker cephesinden Göktaş'a sert yanıt
- Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım