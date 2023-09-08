Meteoroloji'den Doğu Akdeniz için 'kuvvetli yağış' uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından, Doğu Akdeniz için yerel kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden sonra Adana, Osmaniye, Mersin’in kuzeyi, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi ile Hatay'ın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi.
Öte yandan sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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