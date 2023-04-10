Meteoroloji'den deprem bölgesi için kuvvetli sağanak uyarısı

Türkiye yeni bir soğuk havanın etkisi altına giriyor. Pek çok ilde şiddetli yağış ve yer yer kar bekleniyor. Son olarak Meteoroloji'de deprem bölgesi için de bir uyarı geldi.

AA
Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 13:04
Meteoroloji'den deprem bölgesi için kuvvetli sağanak uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, deprem bölgesinde kuvvetli gök gürültülü yağış uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, deprem bölgesinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, bugün öğle saatlerinden sonra Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Elazığ, Diyarbakır illeri ile Kahramanmaraş'ın güney ve doğu, Şanlıurfa ve Hatay'ın kuzey, Malatya'nın güney ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli, Adıyaman ile Diyarbakır çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

TEDBİR ÇAĞRISI

Bölgenin batısında yarın öğle saatlerinde, doğusunda ise gece saatlerinde kuvvetli yağışların etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışların sebep olabileceği sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.


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