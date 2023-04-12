Silopi’de sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Eğitime 1 gün ara verildi

Şırnak’ın Silopi ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokakları su bastı, bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Kaymakamlık, tüm okul kademelerinde eğitim-öğretime 1 gün ara, kamuda çalışan hamile ve engelli görevlilere de idari izin verildiğini duyurdu.

DHA
Yayınlanma: 12.04.2023 - 11:39
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Meteoroloji 15’inci Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Şırnak’ın Silopi ilçesinde gece saatlerinde sağanak etkili oldu.

Yağışla birlikte ilçeden geçen Celal Deresi’nin bazı bölümlerinde taşkın yaşandı, cadde ve sokakları su bastı.

Bazı ev ve işyerlerinde su baskınları yaşanırken, yollardaki su birikintileri nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Silopi Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, ilçe genelinde yağış nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, “Yoğun sağanak yağmur nedeniyle ilçemiz genelinde tüm okul kademelerinde eğitim öğretime 12 Nisan 2023 tarihinde 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında hamile ve engelli olan kamu görevlilerimiz de idari izinli sayılacaktır” denildi.


Şırnak Silopi sağanak eğitim

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