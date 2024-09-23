Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için 'fırtına' uyarısı!
Doğu Karadeniz için fırtına uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan tahmine göre, Doğu Karadeniz'de rüzgar, bugün öğle saatlerinden itibaren bölgenin batısında, zamanla genelinde, batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.
Fırtınanın yarın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Etiketler: #doğu karadeniz #Fırtına #uyarı
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