Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için 'fırtına' uyarısı!

Yayınlanma: 23.09.2024 - 12:20

Güncelleme: 23.09.2024 - 12:20

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan tahmine göre, Doğu Karadeniz'de rüzgar, bugün öğle saatlerinden itibaren bölgenin batısında, zamanla genelinde, batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.

Fırtınanın yarın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.