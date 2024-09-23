Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için 'fırtına' uyarısı!

Doğu Karadeniz için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için 'fırtına' uyarısı!
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 23.09.2024 - 12:20

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan tahmine göre, Doğu Karadeniz'de rüzgar, bugün öğle saatlerinden itibaren bölgenin batısında, zamanla genelinde, batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.

Fırtınanın yarın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.


Etiketler: #doğu karadeniz #Fırtına #uyarı

İlgili Haberler

2 kişi hayatını kaybetti... Polonya'yı Boris Fırtınası vurdu!

2 kişi hayatını kaybetti... Polonya'yı Boris Fırtınası vurdu!
Karadeniz'de fırtına... Balıkçı tekneleri limana sığındı!

Karadeniz'de fırtına... Balıkçı tekneleri limana sığındı!
Elektrikli otomobilde fırtınadan önceki sessizlik!

Elektrikli otomobilde fırtınadan önceki sessizlik!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler