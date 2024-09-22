Elektrikli otomobilde fırtınadan önceki sessizlik!

22 Eylül 2024 Pazar

Avrupa Birliği'nde otomobil satışları ağustos ayında yüzde 18,3 düşerek son üç yılın en düşük seviyesine geriledi.

Veriler, elektrikli araç satışlarında üst üste dördüncü aylık düşüşü gösterdi.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tamamen elektrikli otomobil satışlarının ağustos ayında %43,9 oranında düştüğünü açıkladı. Blokun en büyük elektrikli araç pazarları olan Almanya'da %68,8 ve Fransa'da ise %33,1 oranında düşüş kaydedildi.

27 ülkenin üye olduğu Avrupa Birliği'nde fişli hibrit (Plug-in hibrit) otomobil satışlarında ise %22,3'lük düşüş görüldü.

2024 Ocak-Ağustos dönemdinde AB'de sıfır araç satışları yakıt türüne göre şöyle oldu:

Yüzde 100 elektrikli: %12.6

Fişli hibrit: %7.0

Hibrit elektrikli: %29.8

Benzinli: %34.9

Dizel: %12.7

Diğerleri: %3

Avrupa'da otomobil satışları Covid-19 öncesi seviyelerin de altına indi.

AVRUPA'DA EN ÇOK SATAN MARKALAR

2024 Ocak-Ağustos dönemdinde AB'de yeni araç kayıtlarının markalara göre payı ise şu şekilde oldu:

Volkswagen Grup: %26.4 Stellantis: %17.5 Renault Grup: %10.7 Toyota Grup: %8.0 BMW Grup: %8.0 Mercedes-Benz: %6.5 Hyundai Grup: %5.1 Ford: %2.9 Volvo Cars: %2.7 Nissan: %2.1 Tesla: %1.9 Suzuki: %1.7 Mazda: %1.4 SAIC Motor: % 1.3 Mitsubishi: % 0.6

TESLA'DA BÜYÜK DÜŞÜŞ

Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın satışları ağustos ayında %43,2 düşerken Çinli SAIC Motor'un satışları %27,5 azaldı.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SATIŞLARI NEDEN DÜŞTÜ?

Otomobil satışları yavaşlayan ekonomide düşüş gösterirken elektrikli satışındaki düşüş göze çarpıyor.

Otomobillerde trendi değiştiren, milyonlarca adetlik satışa ulaşan Tesla'nın en popüler modelleri, Model 3 ve Model Y makyaja rağmen artık eski kalırken Cybertruck da yüksek satış rakamlarına ulaşamadı. Tesla'daki yavaşlama tüm elektrikli otomobil satışlarını önemli şekilde etkiliyor.

Elektrikli araç satışlarındaki teşviklerin sonlanması ve düşürülmesi de bu düşüşe etki ederken uygun fiyatları ile elektrikliye geçişte büyük pay sahibi olması gereken Çinli modellerin önü de ağır gümrük vergileri ile kesildi.

Ancak kampanya grubu Transport & Environment, pazarın toparlanacağını belirterek, çoğunlukla düşük satış fiyatları nedeniyle bataryalı elektrikli otomobillerin AB'de 2025 yılına kadar %20 ila %24 arasında bir toplam pazar payına ulaşacağını tahmin etti.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERİN YAKIN GELECEĞİ

Elektrikli satışlarındaki düşüş 4 aya çıkarken hibrit modellerdeki yükseliş ise göze çarpıyor. Bu yükseliş ilerleyen dönemde elektrikli otomobillere daha büyük bir ilginin olmasına imkân tanıyacak.

Ağırlıklık olarak performanslı ve lüks modelleri ile öne çıkan elektrikli otomobiller pazar payını belirli bir noktaya ulaştırdı. Şimdiyse beklenen ikinci dalga daha ulaşılabilir modellerle olacak. Şu anda benzer nitelikteki modeller ağırlıklı olarak Çin'de üretilmesi ve Çin'de üretilen modellerden alınan yüksek gümrük vergileri ile mevcut durumu değiştirmekte güçlük çekiyor.

Fakat çok yakında hem Türkiye yollarında hem de dünyanın geri kalanında göreceğimiz modeller elektrikli payını yükseltecek. Şimdilik yakın zamanda satışa sunulması beklenen ya da yeni satışa sunulup kısa süre sonra yüksek satış rakamlarına ulaşması öngörülen Renault 5, Renault Twingo, Citroen e-C3, Hyundai Inster, Fiat Grande Panda gibi pek çok model var.

Ayrıca Çin'de üretilen bazı modellerin Avrupa'da üretime girmesi bekleniyor. Çinli üreticiler Avrupa'da üretime odaklanırken Avrupalı üreticilerin de Çin'deki üretimi tekrar Avrupa'ya kaydırması bekleniyor. Bunların içinde en büyük potansiyeli ise Dacia Spring taşıyor.

Bu gelişmelerin ışığında son 4 ayda yaşanan gerilemenin ardıdan 2025'te elektrikli otomobil satışlarında ani bir yükseliş görülmesi sürpriz olmayacak.