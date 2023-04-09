Meteoroloji'den 5 il için toz taşınımı uyarısı

Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 11:13

Güncelleme: 09 Nisan 2023 - 11:13

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bölge geneli görüş mesafesinde azalma hava kalitesinde düşme, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

