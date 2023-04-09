Meteoroloji'den 5 il için toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman için toz taşınımı uyarısı yaptı.

İHA
Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 11:13
Meteoroloji'den 5 il için toz taşınımı uyarısı
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Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bölge geneli görüş mesafesinde azalma hava kalitesinde düşme, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. 


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