Meteoroloji'den 5 il için toz taşınımı uyarısı
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman için toz taşınımı uyarısı yaptı.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bölge geneli görüş mesafesinde azalma hava kalitesinde düşme, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
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