İskenderun'da fırtına: Deniz taştı, yangın çıktı

Hatay İskenderun'da depremden sonra sahil şeridinde zeminde yaşanan çökme ve sıvılaşma nedeniyle fırtınada deniz bir kez daha taştı. Sahil şeridi ve bulvar su altında kalırken, bir iş yeri de suya teslim olunca elektrik kontağından yangın çıktı.

İHA
Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 17:41
İskenderun'da fırtına: Deniz taştı, yangın çıktı
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok zarar verdiği şehirlerden Hatay'ın İskenderun ilçesini bu kez fırtına vurdu.

Depremde sahil şeridinde zeminde yaşanan çökme ve sıvılaşma sonrası kuvvetli rüzgâr ve fırtınalarda deniz taşması yaşanmaya başladı. Daha öncede iki kez denizin taştığı sahil şeridi ve Atatürk Bulvarı'nda bugün tekrarı yaşandı.

KAFEDE YANGIN ÇIKTI

Meteoroloji'nin uyardığı kuvvetli rüzgâr ve fırtına denizde devasa dalgalar oluşturdu. Sahil şeridini su basması ve dalgalarla birlikte su altında kalan bir kafede elektrik kontağından yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.  Yangında iş yerinin bir bölümü kullanılamaz hale geldi. 

Sahil kıyısındaki bir başka kafe de fırtınanın şiddetlenmesi ile dalgaların hedefi oldu, çalışanlar da zor anlar yaşadı. İskenderun Körfezi'nde yaşanan şiddetli fırtınanın bölgede etkisini sürdürdüğü belirtildi.


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