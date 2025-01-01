Meteoroloji'den 'Eskişehir' uyarısı... Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde!
Meteoroloji, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinden olduğu Eskişehir'de bölge genelinin az bulutlu, gece saatlerinde ise yer yer puslu ve sisli geçmesinin beklendiğini belirtti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 3'üncü Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava tahmin raporuna göre; Eskişehir'de hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Gündüz sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ederken, gece saatlerinin ise yer yer puslu ve sisli geçeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın doğu ve güneydoğu yönlerden hafif esmesi beklenirken, vatandaşlar için yapılan herhangi bir meteorolojik uyarı bulunmuyor. İlçelerde ise en yüksek sıcaklığın 16 dereceyle Mihalgazi'de ve en düşük sıcaklığın 5 dereceyle Mihalıççık'ta olacağı tahmin ediliyor.
Etiketler: #eskişehir #meteoroloji #Sıcaklık #Sis
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