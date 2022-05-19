Meteoroloji'den Güney Ege Denizi için fırtına uyarısı

19 Mayıs 2022 Perşembe, 13:52

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü, Güney Ege'de rüzgarın bugün kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, zamanla kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiğini bildirdi.

Fırtınalı havanın yarın saat 12.00'a kadar devam edeceği belirtilerek, başta ulaşımdaki aksamalar olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı, denizciler, balıkçılar ve yurttaşlara uyarıldı.