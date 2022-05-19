Meteoroloji'den Güney Ege Denizi için fırtına uyarısı
Meteoroloji, Güney Ege Denizi'nde fırtına uyarısı yaptı. Uyarıda, denizciler ve balıkçılar başta olmak üzere yurttaşlardan olası olumsuz durumlara karşı hazırlıklı olunması istendi.
Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü, Güney Ege'de rüzgarın bugün kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, zamanla kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiğini bildirdi.
Fırtınalı havanın yarın saat 12.00'a kadar devam edeceği belirtilerek, başta ulaşımdaki aksamalar olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı, denizciler, balıkçılar ve yurttaşlara uyarıldı.
Video Haberler
- İGDAŞ’tan dikkat çeken 19 Mayıs videosu
- 'İktidar yolculuğumuzu başlatıyoruz'
- Ankara'da korkutan yangın!
- MHP'liler bir CHP'liye saldırdı!
- 1919 genç zeybek oynayıp Atatürk'ün siluetini oluşturdu
- Düğünde ‘bahşiş’ dehşeti: 5 yaralı
- 'Son kayıp bulunana kadar vazgeçmeyeceğiz'
- Bolu'da mayıs ayında kar yağdı
- 'Dolar şu anda 22 TL'den işlem görüyor'
- Feci kaza: Otoyoldan geçince otomobil çarpan kişi öldü
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Dolar şu anda 22 TL'den işlem görüyor'
- En zehirli türlerinden bir tanesi: Sürü halinde görüldü
- Davos’ta gündem gıda ve enerjide yaptırım olacak
- Görevden alınan Özkan'dan ilk açıklama
- Gökbakar, Tilki ve Sabancı da topa girdi
- 'Milletin Sesi' mitinginin akışı belli oldu
- 3 dakikalık 19 Mayıs kutlaması!
- Muhalefete bir kumpas hazırlanıyor
- ABD Büyükelçiliği'nden 'CHP mitingi' uyarısı
- Kılıçdaroğlu'ndan 'adaylık' açıklaması