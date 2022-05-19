Meteoroloji'den Güney Ege Denizi için fırtına uyarısı

Meteoroloji, Güney Ege Denizi'nde fırtına uyarısı yaptı. Uyarıda, denizciler ve balıkçılar başta olmak üzere yurttaşlardan olası olumsuz durumlara karşı hazırlıklı olunması istendi.

DHA
19 Mayıs 2022 Perşembe, 13:52
Meteoroloji'den Güney Ege Denizi için fırtına uyarısı
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Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü, Güney Ege'de rüzgarın bugün kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, zamanla kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiğini bildirdi.

Fırtınalı havanın yarın saat 12.00'a kadar devam edeceği belirtilerek, başta ulaşımdaki aksamalar olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı, denizciler, balıkçılar ve yurttaşlara uyarıldı. 


Ege Denizi meteoroloji hava durumu

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