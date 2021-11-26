Meteoroloji'den hafta sonu için kuvvetli sağanak yağış ve kar uyarısı

26 Kasım 2021 Cuma, 08:33

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya ve Marmara'nın güneyi, Ege'nin kıyı ve kuzey kesimleri, Antalya çevreleri ve Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nin genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in yüksek iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MARMARA

Parçalı, zamanla çok bulutlu, Trakya ile bölgenin güney kesimlerinin Cuma öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 2°C, 13°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, Cuma öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İSTANBUL 7°C, 14°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, Avrupa yakasının Cuma öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 2°C, 14°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, Cuma öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KOCAELİ 7°C, 17°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

EGE

Parçalı, zamanla çok bulutlu, Kıyı Ege ile bölgenin kuzey kesimlerinin Cuma öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 1°C, 13°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

DENİZLİ 8°C, 18°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

İZMİR 13°C, 20°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, Cuma öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

MUĞLA 7°C, 14°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, Cuma öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya'nın kıyı kesimleri ile bölgenin doğusunun aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Osmaniye ve İskenderun Körfezi çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 11°C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA 13°C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak yağışlı

HATAY 10°C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MERSİN 14°C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 1°C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ÇANKIRI 0°C, 10°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR 1°C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA 3°C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 0°C, 11°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

DÜZCE 1°C, 15°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

KASTAMONU -2°C, 10°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

ZONGULDAK 7°C, 17°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in yüksek iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN 5°C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN 6°C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

TOKAT 1°C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON 9°C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 0°C, 5°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinde ve yarın yüksekleri kar yağışlı

KARS -1°C, 5°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinde ve yüksekleri yarın kar yağışlı

MALATYA 5°C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

VAN 2°C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Diyarbakır çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 6°C, 13°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP 7°C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT 8°C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 10°C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı