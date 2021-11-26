Meteoroloji'den hafta sonu için kuvvetli sağanak yağış ve kar uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 26 Kasım Cuma günkü hava durumu raporunu yayımladı. Tahminlere göre yurdun birçok bölgesinde hafta sonu kuvvetli yağış ve kar bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya ve Marmara'nın güneyi, Ege'nin kıyı ve kuzey kesimleri, Antalya çevreleri ve Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nin genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in yüksek iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MARMARA
Parçalı, zamanla çok bulutlu, Trakya ile bölgenin güney kesimlerinin Cuma öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 2°C, 13°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, Cuma öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
İSTANBUL 7°C, 14°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, Avrupa yakasının Cuma öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 2°C, 14°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, Cuma öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
KOCAELİ 7°C, 17°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
EGE
Parçalı, zamanla çok bulutlu, Kıyı Ege ile bölgenin kuzey kesimlerinin Cuma öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 1°C, 13°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
DENİZLİ 8°C, 18°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
İZMİR 13°C, 20°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, Cuma öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
MUĞLA 7°C, 14°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, Cuma öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya'nın kıyı kesimleri ile bölgenin doğusunun aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Osmaniye ve İskenderun Körfezi çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 11°C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA 13°C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak yağışlı
HATAY 10°C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MERSİN 14°C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 1°C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ÇANKIRI 0°C, 10°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR 1°C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KONYA 3°C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı, zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 0°C, 11°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
DÜZCE 1°C, 15°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
KASTAMONU -2°C, 10°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
ZONGULDAK 7°C, 17°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in yüksek iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ARTVİN 5°C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN 6°C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
TOKAT 1°C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
TRABZON 9°C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM 0°C, 5°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinde ve yarın yüksekleri kar yağışlı
KARS -1°C, 5°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinde ve yüksekleri yarın kar yağışlı
MALATYA 5°C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
VAN 2°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Diyarbakır çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR 6°C, 13°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP 7°C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT 8°C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 10°C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Video Haberler
- '''Ekonomik kriz yok' diyenler Saray'da oturanlar
- ''İnsanlar çöpü, ezikleri toplayıp evine götürüyor''
- İzmir'de yarım gevrek satışı başladı
- Soylu, CHP'li Mahir Başarır'a neler söyledi?
- İnterseks olmak: ''İnsanlar şüpheyle bakıyor''
- Kriz her yerde: Fırıncılar da isyanda!
- BAE'nin istediği dev Türk şirketi
- Karabat'tan 'yağlara zam' videosu
- Kasapoğlu'na rant tepkisi
- Damadın bu sözleri akıllara geldi
En Çok Okunan Haberler
- Bakanlıktan Müslüme'nin ölümüne ilişkin açıklama
- Hasan Yağal'dan skandal savunma!
- Trabzon'da 'Geçinemiyoruz' eylemi
- 'Cumhur'u harekete geçirecek sonuç
- Ankara'da ekmeğe büyük zam
- Gökhan Özoğuz'dan 'Müslüme' isyanı
- Reuters'tan çarpıcı Türkiye analizi
- Ekmek fiyatı tavsiyesi veren Sayan baltayı taşa vurdu!
- Erdoğan'dan yeni 'faiz' açıklaması
- Dünya Sağlık Örgütü'nden 'süper varyant' açıklaması