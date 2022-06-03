Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı

03 Haziran 2022 Cuma, 07:49

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde toz taşınımı görülmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara’nın doğusu ve Batı Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in doğu kıyılarında yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey kıyılarında pus, yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE 19°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 18°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 18°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 18°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Cuma öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 13°C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde ve yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 19°C, 34°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde ve yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 22°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 20°C, 36°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Cuma öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu Göller Yöresi ile Kahramanmaraş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra Kahramanmaraş çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA 21°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 22°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, batı çevrelerinin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 18°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN 22°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Nevşehir, Aksaray, Kırşehir, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Yozgat ve Sivas çevreleri ile Konya'nın batı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 19°C, 33°C

Cuma öğle saatlerinden sonra il geneli yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 15°C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 20°C, 33°C

Cuma öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

YOZGAT 15°C, 30°C

Cuma öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BOLU 13°C, 26°C

Cuma öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 17°C, 30°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

SİNOP 17°C, 23°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 18°C, 22°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Cuma öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 17°C, 34°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜMÜŞHANE 14°C, 33°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORDU 18°C, 22°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 17°C, 23°C

Parçalı bulutlu