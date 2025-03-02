Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da saat 18.00’den itibaren sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Yağmurun gece boyunca süreceği ve yarın da etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 02.03.2025 - 12:20

Hava sıcaklıklarının artmasının ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve çevresinde sağanak yağış beklendiğini duyurdu. MGM’nin internet sitesinde yayınlanan tahmin raporuna göre, yağmurun 18.00 ile 21.00 saatleri arasında başlaması ve gece boyunca sürmesi öngörülüyor.

Öte yandan 5 günlük hava tahmin raporunu da paylaşan MGM, sağanak yağışların pazartesi günü itibarıyla sona ereceğini ve gelecek hafta Türkiye genelinde güneşli havanın etkili olacağını bildirdi. İstanbul’da hava sıcaklıklarının 15 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.


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