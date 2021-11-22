Meteoroloji'den İstanbul için sarı kodlu uyarı
Meteoroloji, İstanbul'da yarın kuvvetli yağışın etkili olacağını belirterek 'sarı' kod ile uyarıda bulundu.
'Sarı' kodlu uyarıda, "Sağanak yağışların, kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir" denildi.
UYARI VERİLDİ
Meteoroloji Marmara'nın genelinde de kuvvetli yağışın beklendiğini duyurdu.
Marmara bölgesi için yapılan uyarıda ise, "Yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara bölge genelinde beklenen sağanak yağışların, bölgenin güney ve doğusunda (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik) kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" bilgileri yer aldı.
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