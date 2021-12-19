Meteoroloji'den İstanbul için soğukluk uyarısı: Tam 1o derece
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre hava sıcaklığının 10 derece düşmesi bekleniyor. İstanbul'da ise hava 0 dereceye kadar inecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde etkili olan yağışlı havanın çarşamba günü etkisini kaybedeceğini duyurdu.
Sıcaklıkların salı gününden itibaren Ege ve Akdeniz kıyı kesimi dışında kalan kesimlerde hissedilir derecede düşeceği, özellikle kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.
MARMARA'DA SICAKLIK ARTACAK
Marmara Bölgesi'nde de sıcaklık, salı gününden itibaren mevsim normallerinin 6 ila 8 derece altında seyredecek. Marmara'da hava sıcaklığının cuma günü artarak mevsim normalleri civarında olması bekleniyor.
Salı ve cuma günleri arasında bazı büyükşehirlerde beklenen en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: -9/-2
İstanbul: 0/6
İzmir: 5/14
Konya: -12/0
Samsun: 1/10
Trabzon: -1/7
Erzurum: -19/-6
Diyarbakır: -5/6
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