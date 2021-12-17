Meteoroloji'den İstanbullulara kar uyarısı! Pazartesi gününe dikkat
Meteoroloji, İstanbul'da devam eden yağışların pazartesi günü yerini kara bırakacağını belirtti. Ülke genelinde etkili olan sağanak ve kar yağışın ise etkisi önümüzdeki günlerde artacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin çok bulutlu, Güney Ege hariç tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ve Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Düzce, Zonguldak, Bartın, Batman, Siirt, Şırnak ve Hakkâri çevreleri ile Diyarbakır’ın doğu, Bitlis ve Muş’un batı ilçelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, 900 metre üzeri rakımlı kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
MARMARA
Çok bulutlu ve bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Kırklareli ile Bursa ve Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
EDİRNE 3°C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL 4°C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 2°C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KOCAELİ 5°C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL'DA PAZARTESİ GÜNÜNE DİKKAT
Ülke genelinde etkili olan sağanak ve kar yağışı etkisini önümüzdeki günlerde artıracak. İstanbul'da devam eden yağışlar pazartesi günü yerini kara bırakacak. Hava sıcaklığı, yeni haftaya kadar 7-9 derece arasında seyredecek.
Genellikle yağmur ve sağanağın etkili olduğu İstanbul'da, pazartesi günü kent genelinde kar yağışının etkili olması bekleniyor.
EGE
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Uşak çevrelerinin hafif yağmurlu, akşam ve gece saatlerinde Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR -2°C, 1°C
Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı
İZMİR 8°C, 14°C
Çok bulutlu
MANİSA 3°C, 10°C
Çok bulutlu
MUĞLA 1°C, 8°C
Çok bulutlu
AKDENİZ
Çok bulutlu ve bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Göller Yöresi ile Toroslar Mevkii'nde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
ADANA 9°C, 15°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA 9°C, 16°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
HATAY 8°C, 13°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
ISPARTA 1°C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 1°C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
ESKİŞEHİR -1°C, 2°C
Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı
KONYA 1°C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
YOZGAT 0°C, 1°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olmak üzere Düzce, Zonguldak ve Bartın’ın kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak (30-60 kg/m²), iç kesimlerinde 500 metre üzeri rakımlı yerlerde yer yer kuvvetli kar (10-20 cm) şeklinde olması bekleniyor.
BOLU -1°C, 3°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
DÜZCE 3°C, 6°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda kuvvetli yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
KASTAMONU -2°C, 3°C
Çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK 6°C, 7°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda kuvvetli yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
AMASYA 4°C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ÇORUM 0°C, 4°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN 9°C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON 10°C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Malatya, Elazığ ve Şırnak çevrelerinde yağmur ve sağanak, diğer yerlerin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Şırnak ve Hakkâri çevreleri ile Batman’ın kuzey, Bitlis ve Muş’un batı ilçelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, 900 metre üzeri rakımlı kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
ELAZIĞ 3°C, 7°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ERZURUM 0°C, 2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
KARS -7°C, 0°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı
VAN 2°C, 6°C
Çok bulutlu, bu gece saatlerinde hafif kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batman ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır’ın doğu, Batman’ın kuzey ilçelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, 900 metre üzeri rakımlı kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
DİYARBAKIR 4°C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu ilçelerde kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP 4°C, 11°C
Çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT 3°C, 7°C
Çok bulutlu, kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri (900 metre ve üzeri) kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışlı
ŞANLIURFA 6°C, 12°C
Çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
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