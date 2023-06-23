Meteoroloji'den Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz için 'gök gürültülü sağanak' uyarısı

Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

AA
Yayınlanma: 23.06.2023 - 13:04
Meteoroloji'den Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz için 'gök gürültülü sağanak' uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Erzincan ve Artvin çevreleri, Gümüşhane'nin kuzeyi ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram) gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.


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