Meteoroloji'den İzmir ve Aydın için kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir ve Aydın çevrelerinde kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.
Meteoroloji'den yapılan uyarıda, son değerlendirmelere göre, bugün akşam saatlerinden yarın öğle saatlerine kadar İzmir ve Aydın çevrelerinde kuvvetli (metrekareye 20-50 kilogram) batı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli (metrekareye 50-75 kilogram) sağanak bekleniyor.
Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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