Meteoroloji'den İzmir ve Aydın için kuvvetli yağış uyarısı

29 Aralık 2021 Çarşamba, 17:13

Meteoroloji'den yapılan uyarıda, son değerlendirmelere göre, bugün akşam saatlerinden yarın öğle saatlerine kadar İzmir ve Aydın çevrelerinde kuvvetli (metrekareye 20-50 kilogram) batı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli (metrekareye 50-75 kilogram) sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.





