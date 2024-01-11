Meteoroloji'den İzmir ve ilçeleri için 'zirai don' uyarısı
İzmir ve ilçeleri için bu geceden itibaren zirai don beklendiği belirtilip yurttaşlardan tedbirli ve dikkatli olmaları istendi.
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından İzmir ve ilçeleri için zirai don uyarısı yapıldı.
Açıklamada, "Bölgemizde halen etkili olmaya devam eden soğuk havaya, ek olarak kuvvetli esen rüzgarın etkisini kaybetmesi nedeniyle; bu gece İzmir'in doğu (Bayındır, Beydağ, Kınık, Kiraz, Torbalı, Kemalpaşa, Tire ve Menderes) ilçelerinde kırsal kesimde hafif, yarın gece sahil kesimi hariç il geneli kırsal alanlarda hafif, Beydağ ve Kiraz'da orta kuvvette, 13 Ocak-14 Ocak'a bağlayan gece sahil kesimi hariç il genelinde hafif ve orta kuvvette, yüksek rakımlı yerlerde kuvvetli, 14 Ocak-15 Ocak'a bağlayan gece doğu (Bergama, Bayındır, Torbalı, Beydağ, Kınık, Kiraz, Kemalpaşa, Tire ve Menderes) ilçelerinde hafif zirai don olayı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tarımsal faaliyetle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi.
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