Meteoroloji'den kritik uyarı! Kuvvetli fırtına geliyor

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Muğla'nın Bodrum ilçesi ile Antalya'nın Kaş ilçesi arasında denizde yarın kuvvetli fırtına bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
31 Ocak 2022 Pazartesi, 19:12
Meteoroloji'den kritik uyarı! Kuvvetli fırtına geliyor
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Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Bodrum ile Kaş arasında, denizde rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

TARİH VERDİ

Fırtınanın, 2 Şubat'ta gece saatlerinden itibaren etkisini yitireceği öngörülüyor.

Ayrıca, fırtınanın yol açabileceği olumsuzluklara karşı balıkçılar ve gemiciler başta olmak üzere bölgede bulunanların tedbirli olması gerekiyor.



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