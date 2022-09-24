Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava tahmini raporunu yayımladı. Doğu Karadeniz, Ordu, Kars ve Ardahan çevreleri ile Samsun’un doğu, Erzurum’un kuzey kesimlerinde kuvvetli sağanak yağış beklenirken İstanbul'un Anadolu yakası, Kocaeli çevreleri, Sakarya'nın kuzeyi için de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İstanbul'un Anadolu yakası, Kocaeli çevreleri, Sakarya'nın kuzeyi, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz Bölgesi (Bolu hariç), Doğu Anadolu (Hakkari hariç), Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevreleri ile Doğu Akdeniz'in doğu Toroslar mevkii, Adana’nın kuzey çevreleri ve Hatay’ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Doğu Karadeniz, Ordu, Kars ve Ardahan çevreleri ile Samsun’un doğu, Erzurum’un kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklıklarının; İç Anadolu'nun doğusunda 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor
RÜZGAR
Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; Doğu Karadeniz, Ordu, Kars ve Ardahan çevreleri ile Samsun’un doğu, Erzurum’un kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI
Rüzgarın; Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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