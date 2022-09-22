Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

22 Eylül 2022 Perşembe, 07:14

Yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Karadeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu ile Antalya, Gaziantep, Kilis, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Marmara'nın doğusu, Karadeniz kıyıları, Kastamonu, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Sivas ve Osmaniye çevreleri ile Kırklareli kıyıları, Yozgat ve Kayseri'nin doğu ilçeleri, Adana'nın kuzey ve doğusu, Hatay kıyıları ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale ve Edirne çevrelerinin bu akşam saatlerinde, bölgenin doğusu ile Kırklareli, Tekirdağ ve Balıkesir çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Yalova çevreleri ile Kırklareli kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE 10°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

İSTANBUL 13°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ 10°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ 14°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı bulutlu öğleden itibaren bölgenin iç kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 8°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 16°C, 24°C

Parçalı bulutlu

İZMİR 18°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 13°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; öğleden sonra Osmaniye, Hatay kıyıları, Adana'nın kuzey ve doğusu ile Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA 18°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra kuzey ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 21°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 20°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA 11°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sivas çevreleri ile öğleden sonra Yozgat ve Kayseri'nin doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 12°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 11°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 8°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 13°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden itibaren Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 7°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE 12°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden itibaren yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU 10°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden itibaren kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP 17°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz ile Samsun'un doğusu, Ordu ve Tokat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 15°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN 17°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 17°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 19°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM 8°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 7°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 12°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 8°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Siirt ile Gaziantep, Kilis ve Batman çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 14°C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğu çevreleri yarın (Perşembe) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 16°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 17°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 20°C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu