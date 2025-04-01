Meteorolojiden kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun çeşitli bölgelerinde kuvvetli sağanak yağış ve fırtına beklendiğini duyurdu. Ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.

Meteorolojiden kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 01.04.2025 - 14:49

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun farklı kesimlerinde şiddetli sağanak ve gök gürültülü yağışların etkili olacağını bildirdi. Yağışların özellikle Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve bazı Karadeniz bölgelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yetkililer, sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, yıldırım ve dolu riski nedeniyle tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.

Bugün akşam saatlerinden itibaren, Doğu Akdeniz genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay’ın kıyı kesimleri, Mersin ve Adana’nın kuzeyi en çok etkilenecek bölgeler arasında.

Yarın gece saatlerinden itibaren Van, Hakkari, Siirt, Şırnak, Bitlis çevreleri ile Batman’ın kuzeyi ve Diyarbakır’ın kuzeydoğusunda yerel olarak kuvvetli sağanak bekleniyor.

Antalya’nın merkez ve doğu ilçeleri ile Muğla’nın kıyı kesimlerinde ise yağışların etkisini artıracağı tahmin ediliyor.


Etiketler: #meteoroloji #sağanak yağış #kuvvetli sağanak

İlgili Haberler

Bursa Valiliği’nden kritik uyarı: Şiddetli yağış ve fırtına geliyor!

Bursa Valiliği’nden kritik uyarı: Şiddetli yağış ve fırtına geliyor!
Kayseri'de yurttaşlar kar yağışına aldırış etmeden İmamoğlu için yürüdü

Kayseri'de yurttaşlar kar yağışına aldırış etmeden İmamoğlu için yürüdü
Meteoroloji uyarmıştı: İstanbul'da kar yağışı başladı!

Meteoroloji uyarmıştı: İstanbul'da kar yağışı başladı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler