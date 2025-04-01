Meteorolojiden kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Yayınlanma: 01.04.2025 - 14:49

Güncelleme: 01.04.2025 - 14:49

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun farklı kesimlerinde şiddetli sağanak ve gök gürültülü yağışların etkili olacağını bildirdi. Yağışların özellikle Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve bazı Karadeniz bölgelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yetkililer, sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, yıldırım ve dolu riski nedeniyle tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.

Bugün akşam saatlerinden itibaren, Doğu Akdeniz genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay’ın kıyı kesimleri, Mersin ve Adana’nın kuzeyi en çok etkilenecek bölgeler arasında.

Yarın gece saatlerinden itibaren Van, Hakkari, Siirt, Şırnak, Bitlis çevreleri ile Batman’ın kuzeyi ve Diyarbakır’ın kuzeydoğusunda yerel olarak kuvvetli sağanak bekleniyor.

Antalya’nın merkez ve doğu ilçeleri ile Muğla’nın kıyı kesimlerinde ise yağışların etkisini artıracağı tahmin ediliyor.