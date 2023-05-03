Meteoroloji'den Marmara Bölgesi için 'gök gürültülü sağanak' uyarısı

Yayınlanma: 03.05.2023 - 13:04

Güncelleme: 03.05.2023 - 13:16

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın bölgede beklenen gök gürültülü sağanak yağışların Trakya, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Bursa ve Balıkesir çevreleri ile Çanakkale'nin doğusu ve Eskişehir'in batısında yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Buralarda yaşayanların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.