Meteoroloji'den Marmara Bölgesi için 'gök gürültülü sağanak' uyarısı

Marmara Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

AA
Yayınlanma: 03.05.2023 - 13:04
Meteoroloji'den Marmara Bölgesi için 'gök gürültülü sağanak' uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın bölgede beklenen gök gürültülü sağanak yağışların Trakya, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Bursa ve Balıkesir çevreleri ile Çanakkale'nin doğusu ve Eskişehir'in batısında yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Buralarda yaşayanların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

 


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