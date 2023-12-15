Meteoroloji'den Marmara'daki bazı iller için kuvvetli yağış uyarısı!

Marmara Bölgesi'ndeki bazı illerde bu gece saatlerinden itibaren sağanak yağış bekleniyor.

AA
Yayınlanma: 15.12.2023 - 11:27
Meteoroloji'den Marmara'daki bazı iller için kuvvetli yağış uyarısı!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan açıklamaya göre; bu gece saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli, yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Tekirdağ ve Çanakkale, yarın öğleden sonra ise Balıkesir ve Bursa çevrelerinde kuvvetli, Kırklareli'nin kuzeyi, Çanakkale'nin güneyi ve Edremit Körfezi'nde yer yer çok kuvvetli yağış bekleniyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak, cumartesi sabah saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevreleri ve Tekirdağ'ın iç kesimleri, öğle saatlerinden itibaren Çanakkale'nin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek kuvvetli yağışların, cumartesi gece saatlerine kadar etkili olacağı değerlendiriliyor.


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