Meteoroloji'den Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş için 'sağanak' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz’de bugün etkili olacak gök gürültülü sağanak yağışların Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın güney ilçelerinde yarın da kuvvetli olmasının beklendiğini duyurdu.

ANKA
Yayınlanma: 28.04.2023 - 13:20
Meteoroloji'den Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş için 'sağanak' uyarısı
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Meteoroloji'den bugün yapılan açıklamada, Doğu Akdeniz'de bugün etkili olacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş'ta yarın da kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

Meteorolji Genel Müdürlüğü’nün açıklaması şöyle:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Akdeniz'de bugün etkili olacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın güney ilçelerinde yarın (Cumartesi) da kuvvetli olması bekleniyor. Pazar (30.04.2023) günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışların sebep olacağı ani sel, su baskını, yıldım ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."


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