Meteoroloji'den 'sağanak' uyarısı!
Meteoroloji 7 temmuz hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; ülke genelinde sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren İstanbul'un kuzeyi, Kocaeli, Sakarya, Trabzon ve Rize çevreleri ile öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Bursa'nın doğusu, Bilecik, Sakarya, Kütahya, Eskişehir, Ankara'nın batısı, Kayseri'nin güney ve doğusu, Bolu, Düzce ve Karabük çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI
Önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, kuzeydoğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
MARMARA BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde İstanbul'un kuzeyi, Kocaeli ve Sakarya ile zamanla Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Sakarya, Bursa'nın doğusu ile Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 19°C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 21°C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 19°C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 20°C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ 22°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 23°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA 14°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 21°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık, zamanla doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 25°C, 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 26°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 24°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 17°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ankara'nın batısı, Eskişehir çevreleri ile Kayseri'nin güney ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 17°C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 16°C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRIKKALE 18°C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu
KONYA 19°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Bolu ve Düzce çevreleri ile zamanla Karabük çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 13°C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 20°C, 26°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
KASTAMONU 16°C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
SİNOP 22°C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Trabzon ve Rize çevreleri ile zamanla Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 15°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇORUM 13°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 19°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 21°C, 26°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 13°C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 8°C, 25°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu
MALATYA 20°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
VAN 17°C, 27°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 22°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ANTEP 22°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 25°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
URFA 26°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
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