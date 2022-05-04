Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), aralarında İstanbul'un da olduğu birçok il için sağanak yağış uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların bu akşam Ankara, Çankırı, Bolu ve Kırıkkale çevrelerinde, yarın (Çarşamba) İç Anadolu’nun doğusu, Orta Karadeniz ve Giresun ile Adana çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında bu gece saatlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
ANKARA VALİLİĞİ DE UYARDI
Ankara Valiliği’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerine kadar Ankara çevrelerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 6°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 10°C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 6°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ 10°C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 9°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 14°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 12°C, 18°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA 10°C, 22°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz kıyıları ile Mersin dışında kalan yerlerin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Çarşamba) Adana ile Osmaniye ve Kahramanmaraş’ın batı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 18°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 16°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 17°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 11°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinde bu akşam ilk saatlerde, İç Anadolu’nun doğusunda ise yarın (Çarşamba) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA 12°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bu akşam ilk saatlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR 9°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 11°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİVAS 9°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Bolu çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklarla yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 6°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 11°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 7°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 11°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA 12°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 11°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT 11°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 11°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 5°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 6°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 8°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, batı çevreleri yer yer kuvvetli olmak üzere, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 6°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 10°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP 12°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT 12°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 16°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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